DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı ev hapsi şartıyla tahliye edildi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Iğdır İl Eş Başkanı Deniz Kaynar tutuklu bulunduğu Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi’nden ev hapsi şartıyla tahliye edildi.
MA'nın haberine göre mahkeme heyeti, Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu Deniz Kaynar'ın ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi.
Iğdır'da 21 Ocak’ta Rojava’ya yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla düzenlenen yürüyüşe polis ekipleri müdahale etmişti. Müdahale sırasında aralarında Kaynar’ın da bulunduğu toplam 48 kişi gözaltına alınmıştı.
Kaynar’ı, cezaevi önünde toplanan kalabalık bir kitle karşıladı.