Irak ve Suriye’den ortak operasyon: 400 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Irak İçişleri Bakanlığı, sınır ötesinde düzenlenen bir güvenlik operasyonuyla 400 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve iki uluslararası tacirin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamaya göre operasyon, Irak ve Suriye arasındaki güvenlik ve istihbarat iş birliği çerçevesinde gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğüne bağlı özel bir heyet, Suriye makamlarıyla koordineli bir şekilde Suriye topraklarına geçerek Humus vilayetinde operasyonun startını verdi.

Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağının üyesi olan iki ana şüphelinin yakalandığı belirtilen operasyonda, sınır hattından yasa dışı yollarla geçirilmeye hazırlanan 400 bin adet captagon hapın ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, atılan adımın kaçakçılık şebekelerine karşı yürütülen "önleyici stratejinin" bir parçası olduğunu vurguladı.

Bu tür operasyonların iki ülke arasındaki yüksek koordinasyonu kanıtladığı ve bölgesel güvenliğin korunması açısından hayati önem taşıdığı da ifade edildi.

Açıklamanın sonunda ise “Gelecek nesilleri uyuşturucu tehlikesinden korumak adına, dost ülkelerle iş birliği içinde uyuşturucu tacirlerini nerede olurlarsa olsunlar takip etmeye devam edeceğiz." ifadesiyle kararlılık mesajı verildi.