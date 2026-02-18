WSJ iddia etti: ABD ordusu Suriye sınırlarından tamamen çekiliyor

39 dakika önce

ABD yönetiminin, Suriye’de bulunan yaklaşık bin askerini önümüzdeki iki ay içerisinde tamamen çekmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre Amerikan ordusu yaklaşık 10 yıldır Suriye’de sürdürdüğü askeri varlığını sonlandırma aşamasına geldi. Planlanan takvim çerçevesinde, bölgedeki tüm askeri çekilme işlemlerinin 60 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

Haberde görüşlerine yer verilen iki üst düzey yetkili, çekilme sürecinin başladığını ve bazı kritik noktalarda tamamlandığını belirtti.

Buna göre ABD ordusu Suriye, Ürdün ve Irak sınırlarındaki stratejik bir karakol olan Tenef garnizonundan ve bu ayın başlarında Suriye'nin kuzeydoğusundaki Şedadi Hava Üssü'nden çekilmesi tamamlandı.

Yetkililer, Trump yönetiminin Suriye’deki askeri varlığı "gereksiz" gördüğünü vurguladı. Haberde, DAİŞ ile mücadelede ABD’nin yerel ortağı olan Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) ana omurgasıyla ilgili "dağılma" değerlendirmesi yapılarak, askeri misyonun tamamlandığı mesajı da verildi.

Bir diğer dikkat çekici iddia ise Trump yönetiminin yeni dönem stratejisine dair oldu. Washington’ın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa yönetimiyle daha yakın diplomatik kanallar kurmayı hedeflediği ve olası güvenlik tehditlerini askeri güç yerine diplomatik süreçlerle yönetmeyi planladığı ifade edildi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, daha önce yaptığı bir açıklamada bu sürecin sinyallerini vermişti.

Barrack, DAİŞ ile mücadele görevinin %99 oranında tamamlandığını belirterek, Suriye’deki üs sayısının kademeli olarak bire indirileceğini ve nihayetinde tamamen sonlandırılacağını kaydetmişti.