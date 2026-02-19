Hollanda’dan karar: DAİŞ’li vatandaşlarımızı geri almayacağız

7 saat önce

Hollanda Hükümeti, Hollanda vatandaşlığına sahip DAİŞ’lilerin ve ailelerinin ülkeye dönme ihtimaline ilişkin açıklama yaparak, söz konusu şahısları ve ailelerini geri alma niyetlerinin olmadığını duyurdu.

Hollanda Hükümeti ayrıca, son istatistiklere göre Hollanda vatandaşı 15 DAİŞ’li ve ailesinin bulunduğunu; ancak Suriye Arap Ordusu’nun Rakka ve Deyrizor’a saldırıp SDG ile çatışmaların yaşandığı dönemden beri vatandaşlarından haber alamadıklarını ve akıbetlerinin ne olduğunu bilmediklerini belirtti.

Bu durum, birkaç gün önce Avustralya Hükümetinin de Suriye ve Irak’taki DAİŞ’lileri geri almayı reddetmesi ve bu şahısların kabul edilmesini Avustralya toplumu için bir tehlike olarak nitelendirmesinin ardından geldi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Karh Mahkemesinin 500'den fazla DAİŞ zanlısı hakkında inceleme ve soruşturma yürüttüğünü, bu kapsamda yaşları 18'in altında olan 157 çocuğun ayrıştırılarak dosyalarının Çocuk Tahkikat Mahkemesine sevk edildiğini duyurdu. Bu çocukların, yaşları göz önünde bulundurularak uluslararası ve insani standartlara göre muamele görmeleri için çocuk ıslah evlerine yerleştirilmelerine karar verildi.

Resmi verilere göre Suriye’den Irak’a teslim edilen toplam zanlı sayısı, Arap ülkeleri ve dünyadan 61 farklı vatandaşlığa sahip olan 5 bin 704 kişiye ulaştı.