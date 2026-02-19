ABD’den Irak’a Nuri Maliki uyarısı

7 saat önce

Irak Dışişleri Bakanlığı, Nuri Maliki’nin yeniden başbakan olması durumunda ABD’nin Irak’a yönelik yaptırım uygulayacağına dair Washington’dan uyarı aldıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, ABD tarafının Nuri Maliki’nin başbakanlık koltuğuna oturmasının doğuracağı sonuçlar hakkında Bağdat’ı "sözlü" olarak uyardığı belirtildi.

Washington yönetiminin, Maliki’nin başbakan olması halinde, bazı siyasi şahsiyetlere ve devlet kurumlarına yönelik kapsamlı yaptırımlar devreye sokacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, ABD’li yetkililerin, Bağdat yönetimiyle yaptıkları görüşmelerde yeni kurulacak hükümetin uluslararası standartlara ve belirli kriterlere uygun olması gerektiğini vurguladıkları da ifade edildi.

Söz konusu iddialara Nuri Maliki’nin Basın Ofisi Sorumlusu Hişam Rukabi’den yanıt geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Rukabi, bu haberlerin bir "medya operasyonu" olduğunu savundu.

Rukabi, "Bu yaşananlar, Sayın Maliki’nin adaylıktan çekilmesini sağlamak ve yerine başka bir ismi dayatmak için yürütülen geniş kapsamlı bir medya kampanyasıdır. Ancak bu kampanya amacına ulaşamayacaktır; Koordinasyon Çerçevesi kendi duruşuna ve kararlarına bağlıdır." dedi.

Öte yandan Koordinasyon Çerçevesi’nin bugün başbakan adayı konusunda yeniden toplanması ve bu toplantının belirleyici olması bekleniyor.

Koordinasyon Çerçevesi bünyesindeki yetkililerden alınan bilgilere göre bugün gerçekleştirilecek olan toplantı, başbakan adayı olarak ismi geçen Nuri Maliki’nin kaderini belirlemesi açısından "belirleyici" bir nitelik taşıyor.

Koordinasyon Çerçevesi’nin bu toplantısı, ABD’nin Maliki’nin yeniden başbakan adayı gösterilmesine ilişkin Irak’a ilettiği mesaj ve baskılarla aynı zamana denk geliyor.