ABD’li yetkili: İran ile temaslarda yanıt bekleme aşamasındayız

8 saat önce

Üst düzey bir ABD'li yetkili Tahran'ı uyardı ve "topun artık İran'ın sahasında olduğunu" belirterek, Washington'un nükleer programıyla ilgili gerilimi azaltma konusunda belirleyici bir yanıt beklediğini açıkladı.

ABD'li üst düzey bir yetkili, "Axios" ajansına verdiği demeçte, Washington'un bu ayın sonuna kadar İran'ın nükleer programındaki ilerlemesine ilişkin ABD'nin endişelerini giderecek planını ve yanıtını sunmasını beklediğini ifade etti.

Yetkili, zamanın tükenmekte olduğunu ve karar vermenin artık İran'ın sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Bu diplomatik baskılarla eş zamanlı olarak ABD'li yetkili, ülkesinin Akdeniz ve Kızıldeniz'de 13 savaş gemisi ve uçak gemisi konuşlandırdığına dikkat çekerek, "Savaş ve barış tercihi şu an İran'ın elinde; Tahran nasıl isterse, biz de onlarla o şekilde muhatap oluruz." dedi.

Geçmiş diplomatik çabalara ilişkin olarak ise söz konusu kaynak, "Axios"a Tahran ile Washington arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan son tur görüşmelerin tatmin edici hiçbir sonuç vermediğini açıklayarak, İran’ın tutumunda köklü değişiklikler yapmadığı sürece, mevcut durumun her iki tarafın bir anlaşmaya varmasını engelleyecek gibi göründüğüne işaret etti.

Orta Doğu bölgesi açık bir gerilim ihtimaliyle karşı karşıya ve ay sonuna kadar Tahran ile Washington arasındaki ilişkilerin seyrinin daha da netleşmesi bekleniyor.