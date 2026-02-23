Kürdistan Bölgesi'ndeki Alman askeri güçlerinin komutanının görevi sona erdi

3 saat önce

Peşmerge Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi'ndeki Alman askeri güçlerinin komutanı Albay Sebastian Klink'in görev süresinin sona ermesi vesilesiyle bir veda töreni düzenledi.

Peşmerge Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İsa Uzeyr, 22 Şubat 2026 Pazar günü, Albay Sebastian Klink ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Tuğgeneral İsa Uzeyr, Peşmerge Bakanlığı adına Albay Sebastian Klink'e teşekkür ederek, Almanya'nın reform sürecini destekleme ve Peşmerge'nin sağlık sektörünü iyileştirme çabalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Geçtiğimiz ay Almanya Parlamentosu, birliklerinin Kürdistan Bölgesi'ndeki görev süresini 31 Aralık 2027'ye kadar uzattı ve güçlerin yıllık harcamaları için 109 milyon euro tahsis etti.