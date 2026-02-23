Sudani ve Tom Barrack bölgedeki durumu görüştü

2 saat önce

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bölgedeki derin sorunlara çözüm bulunması ve ülkelerin egemenliğinin korunması çağrısında bulundu.

Muhammed Şiya Sudani, 22 Şubat 2026 Pazar günü ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre sorunların çözümü için tek seçenek olarak diyalog ve diplomatik yollara başvurmanın öneminin vurgulandığı görüşmede bölgedeki gerilimlerin tırmanmasını önleme mekanizmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Irak Başbakanı Sudani, bölgedeki ülkelerin ve egemenliğini hedef alan her türlü saldırganlık ve ihlali önlemek ve köklü sorunlara çözümler bulmak gerektiğinin altını çizdi.

Tom Barrack ise Irak'ın gerilimleri azaltma ve terörle mücadeleye devam etme çabalarını takdir etti.

Görüşmede ayrıca kapsayıcı kalkınmaya ve uzun vadeli istikrara yol açacak ekonomik iş birliği fırsatları da ele alındı.