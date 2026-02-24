ABD güçlerinden bir konvoy Zaho’ya ulaştı

1 saat önce

ABD birliklerinin Suriye'den çekilmesi devam ederken, Zaho'ya bir ABD güçlerinden bir konvoy ulaştı.

Kurdistan24 muhabirinin aktardığına göre ABD birliklerinin Suriye'den çekilmesi ve üslerin boşaltılması kapsamında, bugün (24 Şubat 2026 Salı) Zaho'ya onlarca askeri araç ve kamyondan oluşan bir konvoy ulaştı.

ABD güçleri, Rojava'daki en büyük askeri üs Kasrak'tan dün çekilmişti.

Öte yandan üç kaynak AFP'ye ABD güçlerinin bir aydan kısa bir süre içinde Suriye'den tamamen çekileceğini bildirdi.

Ayrıca ABD birlikleri 10 Şubat'da Suriye'deki Tenef üssünden çekilmiş ve üssü Suriye Savunma Bakanlığının 54. Tümenine devretmişti.