Mesrur Barzani: Erbil-Gomespan yolu turizm sektörünün canlanmasında önemli rol oynayacak
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil-Gomespan yolunun önemine değinerek, yolun turizm sektörünün canlanmasında önemli bir rol oynayacağını vurguladı.
Başbakan Mesrur Barzani, 24 Şubat 2026 Salı günü(bugün) düzenlenen özel bir törenle, yapımı tamamlanan Erbil-Gomespan çift şeritli yol projesinin açılışını gerçekleştirdi.
Mesrur Barzani, sosyal medya platformu X hesabından projenin açılışıyla ilgili paylaştığı mesajında, "Erbil-Gomespan yol projesinin açılışını yapmaktan mutluluk duydum. Bu proje, bölge sakinlerinin trafik sorunlarını çözmenin yanı sıra, turizm sektörünün canlanmasında önemli rol oynayarak, Erbil'in yeniden yapılanması ve ticaretini doğrudan etkileyecektir." ifadelerini kullandı.
