Numan Kurtulmuş, Bahçeli ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Harelet Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Meclisteki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.

Kurtulmuş, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Terörsüz Türkiye" ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu süreçlerindeki öncülüğü, desteği dolayısıyla teşekkür etmek için MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret ettiğini belirten TBMM Başkanı, komisyonda yer alan siyasi partilerin genel başkanlarıyla da görüşeceğini hatırlattı.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye için tarihi bir eşikti. Henüz iş bütünüyle bitmiş değil ama Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Daha evvel defalarca terörün bitirilmesiyle ilgili denenmiş olan çalışmalar ne yazık ki çeşitli nedenlerle Meclis zeminine taşınamamış, partilerimizin ortak kanaatiyle belli noktaya getirilememiştir. İlk sefer, geçmişteki bu değerli müktesebatın üstünde ilerlenerek TBMM'de bulunan partilerin bir tanesi dışında tamamının katıldığı komisyon oluşturuldu, son derece değerli dinlemeler yapıldı."