DEM Parti Sözcüsü: Komisyon, tek başına 100 yıllık devasa bir sorunu çözemez

3 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Abdullah Öcalan'ın özgürce yaşayabileceği, çalışabileceği ve iletişim kurabileceği koşulların yaratılması gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Sözcüsü Doğan, bugün (25 Şubat 2026 Çarşamba) partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında güncel gelişmelere ilişkin açıklamalar yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un DEM Parti dahil olmak üzere siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyaretler ve diyalog kanallarının önemine değinen Doğan, "Rapor önemli, ancak böyle bir komisyon ya da rapor tek başına 100 yıllık devasa bir sorunu çözemez." dedi.

Toplumun sürece güven duyması adımların atılması gerektiğini belirten Ayşegül Doğan, "Yasal düzenlemelerle ilgili süreci zamana yaymamak, hızla takvimlendirmek gerekiyor. Bir takım gerekçeler bulmak yerine; bunun takvimini oluşturmak, en seri şekilde takvimini oluşturmak, yasal düzenleme gerektirmeyecek adımları hızla atmak, yasal düzenlemeler için de çok seri bir biçimde bir takvimlendirme, bunu şeffaf bir biçimde kamuoyuyla paylaştırmak ve hızla da bu adımları atmak gerekiyor." diye konuştu.

Doğan, "Abdullah Öcalan'ın özgürce yaşayabileceği, çalışabileceği ve iletişim kurabileceği koşulların yaratılması gerektiğinin" altını çizerek, "Özgür yaşar, çalışır, iletişir koşulların önündeki tüm yasal ve idare engellerinin de kaldırılması gerekiyor. Sayın Öcalan'ın toplumun farklı kesimlerine seslenebilmesini, toplumun farklı kesimleriyle görüşebilmesinin ne kadar önemli olduğunu, yer yer ne kadar hayati olduğunu defalarca tespit ettik. Ve artık zaman kaybetmeyelim. Bunun koşullarını oluşturalım dedik. Gazeteciler gidip sorularını doğrudan kendisine yöneltmek istiyorlar. Bunun yolunun açılması gerekiyor artık." sözlerini sarf etti.