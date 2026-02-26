Sivas’ta 432 yerleşim yolu ulaşıma kapandı

2 saat önce

Türkiye’nin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Sivas genelinde yaşamı felç etti. Gece saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar fırtınası nedeniyle 432 köy ve mezranın merkezle bağlantısı kesildi.

Sivas kent merkezinde hava sıcaklığının -2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte cadde ve sokaklar tamamen karla kaplandı.

Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen sürücüler, karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken trafik ekipleri buzlanma riskine karşı uyarılarda bulundu.

Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilese de şehrin simgelerinden Aksu Parkı gibi bölgelerde eşsiz kış manzaraları oluşturdu. Ancak kırsal bölgelerde durum daha kritik.

İl Özel İdaresi'nden alınan bilgilere göre çoğunluğu yüksek kesimlerde bulunan 432 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı durumda.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini ve özellikle gece saatlerinde don ve buzlanma olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi.