Geçişler durduruldu; Hürmüz Boğazı’nda150’den fazla gemi mahsur

3 saat önce

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede tansiyon yükselirken, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemi trafiği durma noktasına geldi. 150’den fazla petrol ve gaz tankeri Boğaz girişinde bekletiliyor.

Reuters haber ajansının yayımladığı gemi takip verilerine göre ABD ve İsrail’in İran’ı hedef alan saldırıları sonrasında Körfez sularındaki gerilim zirveye ulaştı.

Veriler, Hürmüz Boğazı'nın her iki yakasında 150'den fazla petrol ve gaz tankerinin demirlediğini ve ticari gemilerin hareketlerini durdurduğunu gösteriyor. Bölgedeki hareketliliğin yalnızca İran ve Çin’e ait savaş gemileriyle sınırlı olduğu bildirildi.

Financial Times’ın haberine göre savaş riski sigortası sağlayan şirketler, gemi sahiplerine net bir uyarıda bulundu. Şirketler, gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışması durumunda sigorta poliçelerinin iptal edileceğini bildirdi.

Sigorta komisyonculuğu şirketi Marsh'ın Denizcilik Bölümü Yöneticisi Dylan Mortimer, artan risklerin maliyetlere yansıdığını belirtti.

Sigorta oranlarının gemi değerinin yaklaşık %0,25’i seviyesinde olduğunu ifade eden Mortimer, "100 milyon dolarlık bir geminin tek bir seferi için sigorta maliyeti 250 bin dolardan 375 bin dolara kadar çıkabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Risk danışmanlık şirketi EOS Risk, bölgedeki gemilerin İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından telsiz yoluyla uyarıldığını aktardı.

Raporda ayrıca, İran güçlerinin uyarılarına aldırış etmeden Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan bir petrol tankerinin hedef alındığı bilgisine yer verildi.

İran ordusu daha önce yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmalar ve düzenlenen saldırılar nedeniyle güzergahın güvenli olmadığını belirterek Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurmuştu.