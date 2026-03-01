Neçirvan Barzani’den Hamaney için taziye mesajı

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesi üzerine yayımladığı mesajda, İran halkına ve hükümetine başsağlığı dilerken, bölgedeki istikrarın korunması için uluslararası toplumu göreve çağırdı.

Neçirvan Barzani, bugün (1 Mart 2026 Pazar günü) İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımlayarak, İran İslam Cumhuriyeti’nin dini lideri ve önde gelen din alimi merhum Ayetullah Ali Hamaney’in şehadeti nedeniyle İran halkına, hükümetine ve liderliğine derin taziyelerini sundu.

İran devleti ve halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Neçirvan Barzani, şunları kaydetti:

"Acılarını paylaşıyor ve dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz. Yüce Allah’tan ruhunu rahmetiyle şad etmesini, herkese sabır ve huzur vermesini diliyoruz."

Mesajında bölgenin içinden geçtiği hassas sürece dikkat çeken Neçirvan Barzani, barış ve istikrarın korunması ile sorunların diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesinin önemine vurgu yaptı.

Neçirvan Barzani mesajının sonunda uluslararası topluma seslenerek şu çağrıda bulundu:

"Uluslararası toplumu, savaş ve çatışmaların durdurulması ve bölgede istikrarın yeniden sağlanması konusundaki görevini yerine getirmeye çağırıyoruz."