Irak ve Suudi Arabistan: Savaş durdurulmalı

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan, bölgede tırmanan gerilimi durdurmak ve stratejik su yollarını korumak adına acil diplomasi trafiği gerçekleştirdi.

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, bugün (1 Mart Pazar 2026) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmenin ana gündemini, bölgedeki son güvenlik gelişmeleri ve artan gerilim oluştururken, her iki ülkeyi hedef alan askeri saldırılar ve tırmanışlar değerlendirildi.

Bakanlar, çatışma sahasına yeni tarafların dahil olmasının ve savaşın genişlemesinin yaratacağı büyük riskler konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

Irak Dışişleri Bakanı, savaşın devam etmesinin enerji piyasalarında büyük bir istikrarsızlığa yol açacağını ve küresel pazarın dengesini olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Görüşmede, krizin kontrol altına alınması ve genişlemesinin önlenmesi için acil eylem planı, askeri operasyonların durdurulması için çalışma başlatılması ve küresel ekonomi ve enerji güvenliği açısından stratejik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı başta olmak üzere, deniz yollarının güvenliğinin korunması noktalarında mutabık kalındı.

Görüşmenin sonunda her iki bakan, krizlerin çözümü için en iyi yolun barışçıl yöntemlere dönmek olduğu; diyalog ve müzakerenin anlaşmazlıkları sonlandırmak için temel seçenek olarak kalması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.