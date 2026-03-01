Fuad Hüseyin’den İranlı mevkidaşına: Savaş durdurulmalı

1 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran lideri Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletti ve savaşın durdurulması çağrısında bulundu.

Fuad Hüseyin, bugün (1 Mart 2026 Pazar) İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Fuad Hüseyin, İran İslam Cumhuriyeti dini lideri Ali Hamaney’in ölümü nedeniyle mevkidaşı Arakçi’ye başsağlığı dileklerini iletti.

Görüşmede Irak’ın mevcut duruma ilişkin tutumunu yineleyen Hüseyin’in, savaşın bir an önce durdurulması gerektiğinin altını çizdiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, İran Dışişleri Bakanı'nın Fuad Hüseyin’i İran’daki anayasal süreçler ve önümüzdeki günlerde yeni dini liderin seçilme mekanizması hakkında bilgilendirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre Fuad Hüseyin görüşmede, gerilimin azaltılması ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi için çalışılması gerektiğini de vurguladı.