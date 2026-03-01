BAE Savunma Bakanlığı: 152 balistik füze ve yüzlerce İHA düşürüldü

2 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran’ın başlattığı saldırıların bilançosunu açıklayarak, fırlatılan balistik füzelerin büyük bir kısmının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığından bugün (1 Mart Pazar 2026) yapılan açıklamada, hava kuvvetleri ve savunma sistemlerinin, İran saldırılarının ikinci gününde 20 balistik füze, 2 seyir füzesi ve 311 insansız hava aracını (İHA) imha etmeyi başardığı belirtildi.

Açıklamada, 21 İHA’nın sivil hedeflere isabet ettiği, 8 füzenin ise denize düştüğü kaydedildi.

Bakanlık verilerine göre İran saldırılarının başlangıcından bu yana fırlatılan toplam 165 balistik füzeden 152'si hava savunma sistemlerince düşürülürken, 13 füze denize düştü.

Saldırılar neticesinde hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu bilgisine de yer verilen açıklamada, durumun yakından takip edildiği vurgulandı.