İran'dan bölge ülkelerine: ABD üsleri hedefimizdir

2 saat önce

İran, bölge ülkelerine yönelik yayımladığı mesajda, ülkesinin komşularına saldırma niyeti olmadığını bildirdi; ancak İran’a karşı kullanılacak her türlü ABD askeri üssünün hedef alınacağı konusunda uyarıda bulundu.

İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, 1 Mart 2026 Pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden bölge ülkelerine bir mesaj yöneltti.

Laricani mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Size saldırmak gibi bir düşüncemiz veya niyetimiz yok. Ancak topraklarınızdaki bu üsler bize karşı kullanıldığında ve ABD bu güçlere dayanarak bölgede operasyonlar gerçekleştirdiğinde, söz konusu üsleri hedef alacağız."

Mesajının devamında Laricani, "O üsler bulundukları ülkelerin toprağı değil, ABD toprağı olarak kabul edilmektedir." dedi.

Ne olmuştu?

İsrail dün (28 Şubat 2026 Cumartesi) sabah saatlerinde İran'ın farklı noktalarına saldırılar başlatmıştı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, "İran'a karşı önleyici bir operasyon başlattık ve başkent Tahran'a yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdik." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise yayınladığı video mesajla Amerikan ordusunun "İran rejiminin oluşturduğu yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmak" amacıyla İran içerisinde geniş kapsamlı bir askeri harekata başladığını resmen duyurmuştu.

Trump, hava saldırılarının hedefinin İran'ın füze kapasitesini tamamen imha etmek ve yeni füzeler üretmesini engellemek olduğunu belirtirken, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin verilmeyeceğinin altını çizmişti.

Misilleme saldırıları adı altında BAE, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün'ü hedef alan İran, Erbil'deki ABD Başkonsolosluğunu ve Erbil Havalimanını füzelerle hedef almıştı.

Saldırıların üzerinden saatler geçmesinin ardından İran medyası, dini lider Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini doğruladı. Hamaney'in ölümünün ardından İran'da 40 günlük yas ilan edilirken, ülke genelinde 7 günlük resmi tatil ilan edildi.