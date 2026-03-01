CENTCOM: "Epic Fury" operasyonunda 3 ABD askeri öldü

1 saat önce

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bölgede yürütülen operasyonlar sırasında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 5 askerin de yaralandığını bildirdi.

CENTCOM'dan bugün (1 Mart 2026 Pazar) yapılan yazılı açıklamada, "Epic Fury" operasyonu kapsamında görevlerini icra eden 3 askerin yaşamını yitirdiği, 5 askerin ise ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, şarapnel isabet etmesi sonucu hafif yaralanan diğer askerlerin tedavisinin sürdüğü ve görevlerine dönmeleri için hazırlıkların yapıldığı kaydedildi.

CENTCOM ayrıca, büyük çaplı muharebe operasyonlarının ve karşılık verme hamlelerinin devam ettiğini vurguladı.

Ne olmuştu?

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı İran'a yönelik kapsamlı hava saldırıları başlatmış, saldırılarda İranlı bazı üst düzey liderler hayatını kaybetmişti.

Buna karşılık İran, saldırılara hızla yanıt vererek İsrail'e füze fırlatmış ve bölge ülkelerinde bulunan çok sayıda ABD askeri üssünü hedef almıştı.