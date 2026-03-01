Trump: Petrol fiyatları ve Hürmüz Boğazı için endişeli değilim

16 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile birlikte İran'a yönelik düzenledikleri ortak saldırıların planlanandan daha hızlı ilerlediğini belirterek, "Müdahale etmeseydik Tahran iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaktı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün (1 Mart 2026 Pazar) Fox News’e verdiği demeçte, İran'a yönelik operasyonun detaylarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trump, Washington'ın bu operasyonda inisiyatif almasının önemine değinerek, "Eğer İran'a saldırmasaydık, sadece iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı. O aşamadan sonra bu tedbirlerin hiçbiri alınamazdı." ifadelerini kullandı.

Sürecin çok hızlı ilerlediğini vurgulayan Trump, "Elde ettiğimiz başarıya kimse inanamaz; tek bir atışla 48 lider yok edildi. Süreç hızla ilerliyor. Bunu yapmasaydık, iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı." diye konuştu.

Trump ayrıca, İran içindeki askeri operasyonların belirlenen takvimden daha hızlı bir tempoda ve başarıyla sürdüğünü kaydetti.

Petrol fiyatlarındaki artış veya Hürmüz Boğazı’ndaki durumla ilgili endişe duymadığını belirten ABD Başkanı, "Endişeli değilim, sadece doğru olanı yapıyorum ve sonuç iyi olacak. Vurulacak kalan hedeflerin sayısı konusunda elimizde tam bilgi var." diye konuştu.

İranlı yetkililerin daha önce ABD ile anlaşma fırsatı olduğunu ancak geç kaldıklarını dile getiren Trump, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizimle anlaşabilirlerdi ama çok geç kaldılar. Oyunu çok zekice ve kurnazca oynamaya çalıştılar. Şimdi ise ABD'nin muhatap olduğu o şahsiyetlerin bir kısmı artık hayatta değil."