İran: İstikrarı sağlamaya katkıda bulunacak her türlü ciddi çabaya açığız

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölgedeki askeri tırmanışı durdurmak ve istikrarı yeniden tesis etmek amacıyla yürütülen her türlü "ciddi çabaya" açık olduklarını duyurdu.

Umman Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Arakçi, Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve diplomatik çözüm yollarını ele aldı.

Görüşme sırasında Arakçi, Umman’ın krizin yatıştırılması, diyalog ve müzakere zeminine dönülmesi konusundaki yapıcı rolüne vurgu yaparak, Muskat yönetiminin sürdürdüğü diplomatik girişimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının bölgesel gerilimi tırmandırdığını savunan Arakçi, Tahran’ın barışçıl bir tutum sergilediğini belirterek, tansiyonu düşürecek ve bölgeye sükunet getirecek her türlü samimi girişime destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ise mevcut çatışma ortamının ancak diplomatik yollarla ve tüm tarafların meşru taleplerini karşılayacak bir uzlaşıyla sonlandırılabileceğini belirtti.

Busaidi görüşmede çatışmaların durdurulması ve derhal müzakere masasına dönülmesi, İran tarafının itidalli davranması ve gerilimi artıracak hamlelerden kaçınması ve bölgesel ilişkiler ile iyi komşuluk hukukunu zedeleyebilecek eylemlere karşı dikkatli olunması gibi kritik çağrılarda bulundu.