Saraya Evliya el-Dam, Erbil’e yönelik saldırıyı üstlendi

5 saat önce

Irak İslami Direnişi (Mukaveme) çatısı altında yer alan "Saraya Evliya el-Dam" adlı grup, Erbil'deki ABD askeri üslerine yönelik düzenlenen İHA saldırısının sorumluluğunu üstlendi.

"Saraya Evliya el-Dam" grubu, bugün (1 Mart 2026 Pazar) yayımladığı bildiride, silahlı unsurlarının çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile Erbil'deki ABD askeri üslerini hedef aldığını duyurdu.

Bu gece Erbil semalarında art arda patlama sesleri duyulmuştu. Kurdistan24’ün edindiği bilgilere göre saldırı girişimi bomba yüklü İHA’larla gerçekleştirildi. Erbil sınırları içerisindeki bazı hassas noktaların hedef alınmak istendiği, ancak hava savunma sistemlerinin derhal devreye girerek söz konusu İHA'ları hedeflerine ulaşmadan havada imha ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz dönemlerde de yasa dışı silahlı gruplar tarafından bomba yüklü İHA’larla Erbil’in istikrarını bozmaya, koalisyon güçlerine ait askeri üsleri ve diplomatik misyonları hedef almaya yönelik girişimlerde bulunulmuştu. Ancak bu saldırıların büyük çoğunluğu, gelişmiş savunma sistemleri sayesinde başarısızlığa uğratılmıştı.

Saldırı girişiminin ardından Erbil’de güvenlik durumunun normal seyrinde olduğu ve olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.