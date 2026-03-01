Erbil'de hava savunma sistemi İHA saldırısını önledi

5 saat önce

Başkent Erbil'de bu gece duyulan şiddetli patlama seslerinin, kente yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını engellemek üzere devreye giren hava savunma sistemlerinden kaynaklandığı bildirildi.

Erbil'de bu gece (1 Mart 2026 Pazar), kent sakinleri art arda gelen patlama sesleri duydu. Yapılan incelemeler sonucunda, bu seslerin kente yöneltilen bomba yüklü İHA’lara karşı hava savunma sisteminin "hızlı müdahalesi"nden kaynaklandığı anlaşıldı.

Kurdistan24’ün edindiği bilgilere göre saldırı girişimi çok sayıda İHA ile gerçekleştirildi. Erbil sınırları içerisindeki bazı hassas ve belirlenmiş noktaların hedef alınmak istendiği, ancak füze savunma sistemlerinin derhal devreye girerek söz konusu İHA'ları hedeflerine ulaşmadan havada imha ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz dönemlerde de yasa dışı silahlı gruplar tarafından bomba yüklü İHA’larla Erbil’in istikrarını bozmaya, koalisyon güçlerine ait askeri üsleri ve diplomatik misyonları hedef almaya yönelik girişimlerde bulunulmuştu. Ancak bu saldırıların büyük çoğunluğu, gelişmiş savunma sistemleri sayesinde başarısızlığa uğratılmıştı.

Saldırı girişiminin ardından Erbil’de güvenlik durumunun normal seyrinde olduğu ve olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.