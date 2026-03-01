AB dışişleri bakanlarından olağanüstü "İran" toplantısı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

AB üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanları, İran odaklı gelişmeleri değerlendirmek üzere AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas başkanlığında çevrim içi bir araya geldi.

Toplantının ana gündem maddesini, ABD ve İsrail'in ortak operasyonları ve Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi sonrası ortaya çıkan yeni durum oluşturuyor. Bakanların, kriz karşısında Avrupa'nın ortak tavrını belirlemeye çalıştığı bildirildi.

Toplantıda, bölgesel istikrarın yanı sıra saldırıların enerji piyasalarına olası etkileri de ele alındı. Ayrıca bölgede bulunan AB vatandaşlarının güvenliği ve tahliye durumlarının da görüşüldüğü belirtildi.

Bakanlar toplantısı öncesinde bir araya gelen AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) büyükelçileri, hazırlık toplantısında gerginliğin azaltılması çağrısında bulunmuştu.

Diplomatik trafiğin yarın da devam edeceği, AB Komisyonu üyelerinin Başkan Ursula von der Leyen liderliğinde özel bir güvenlik toplantısı yapacağı öğrenildi.

AB yönetiminden şu ana kadar yapılan açıklamalarda taraflara "itidal" çağrısı yapılırken, Hamaney'in ölümünden sonra İran'da istikrarlı bir geçiş süreci yaşanması ve İran halkının kendi geleceğini belirlemesi gerektiği mesajları verildi.