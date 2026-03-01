Trump: İran'ın yeni yönetimi görüşme talep etti, kabul ettim

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni liderliğinin diyalog çağrısında bulunduğunu ve kendisinin buna olumlu yanıt verdiğini belirtirken, Tahran'ın askeri kayıpları ve ülkedeki iç duruma dair yeni bilgiler paylaştı.

Donald Trump, bugün (1 Mart 2026 Pazar) The Atlantic dergisine verdiği mülakatta, Tahran ile Washington arasındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD Başkanı, "İranlılar konuşmak istiyor, ben de kabul ettim. Bunu çok daha önce yapmalı ve somut bir teklif sunmalıydılar; ancak çok beklediler ve kurnazlık yapmaya çalıştılar." ifadelerini kullandı.

Düzenlenen askeri saldırıların büyük bir etki yarattığını vurgulayan Trump, "Geçtiğimiz haftalarda görüşmelere katılan bazı İranlı yetkililer artık hayatta değil, öldürüldüler." dedi.

İran'daki iç duruma da değinen ve göstericilere desteğini ifade eden ABD Başkanı, "Başarılı bir ayaklanma yolda. İnsanlar İran sokaklarında, Los Angeles'ta ve New York'ta mutlu ve kutlama yapıyor." diye konuştu.

Trump ayrıca, saldırıların şiddetine rağmen petrol piyasası ve fiyatlar üzerindeki etkinin tahmin edilenden az olduğunu belirtti.

Öte yandan Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, aralarında büyük ve stratejik olanların da bulunduğu 9 İran savaş gemisinin batırıldığı veya imha edildiği bilgisini aldığını duyurdu.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahının tamamen yerle bir edildiğini vurgulayan Trump, kalan gemi ve askeri unsurların takibine yönelik operasyonların devam edeceğini bildirdi.