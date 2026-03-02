Türkiye, Irak ve çevre ülkelerine uçak seferleri 6 Mart'a kadar durdurdu

3 saat önce

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle Irak ve İran başta olmak üzere birçok ülkeye yönelik uçuşların 6 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildiğini açıkladı.

İran’a 28 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen saldırıların ardından bölgedeki hava sahası güvenliğini ve Türk hava yolu şirketlerinin durumunu değerlendiren Bakan Uraloğlu, süreci anlık olarak takip ettiklerini ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Bölgedeki hava sahası kapalılık durumlarına (NOTAM) ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Suriye’nin güney kesiminde hava sahasına yönelik kısıtlamalar devam ediyor. Umman, Suudi Arabistan’ın bir bölümü ve Lübnan’da ise sivil uçuşlar sürmektedir." ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde acil durum önlemleri kapsamında hava trafiği yönlendirmesi yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, Emirates ve Etihad Airways seferlerinin bugün itibarıyla yeniden başlayacağının bildirildiğini aktardı.

Bakan Uraloğlu, Türk hava yolu şirketlerinin riskli bölgelerdeki operasyonlarını askıya aldığını duyurdu. Buna göre:

Bölgesel İptaller: THY, AJet, Pegasus ve SunExpress; Irak, İran, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerini 6 Mart 2026 tarihine kadar iptal etti.

Körfez Ülkeleri: Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne planlanan tüm uçuşlar 3 Mart 2026 tarihine kadar durduruldu.

İran Özel Durumu: Pegasus Hava Yolları, aldığı ek karar doğrultusunda İran uçuşlarını 12 Mart’a kadar gerçekleştirmeyecek.

Devam Eden Seferler: Suudi Arabistan’ın Riyad, Cidde ve Medine şehirleri ile Umman’a seferler bugün itibarıyla yapılabilecek.