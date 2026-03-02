CENTCOM dördüncü can kaybını açıkladı

3 saat önce

ABD ordusu, İran'a yönelik operasyonun başlangıcından bu yana bir askerin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 4'e yükseldiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) yaptığı son açıklamada, İran ile devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden ABD askeri sayısının 4’e yükseldiğini duyurdu.

CENTCOM’un resmi açıklamasına göre 2 Mart 2026 Pazartesi günü ABD Doğu Saati ile sabah 07:30 sularında, bir ABD askeri daha yaşamını yitirdi.

Açıklamada, hayatını kaybeden son askerin, İran tarafından gerçekleştirilen ilk saldırılar sırasında ağır yaralandığı ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Saha operasyonlarına ilişkin de bilgi veren CENTCOM, bölgedeki büyük çaplı askeri operasyonların ve İran’a yönelik misilleme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

CENTCOM, hayatını kaybeden askerlerin kimlik bilgilerinin gizliliği konusunda hassas davranıldığını belirtti. Protokol gereği, kurbanların kimlikleri, ailelerine resmi bildirim yapıldıktan 24 saat sonrasına kadar kamuoyuyla paylaşılmayacak.

CENTCOM tarafından dün yapılan açıklamada üç askerin öldüğü, beş askerin ise ağır yaralandığı bildirilmişti.

ABD-İsrail saldırıları ile İran'ın misilemeleri

İsrail dün (28 Şubat 2026 Cumartesi) sabah saatlerinde İran'ın farklı noktalarına saldırılar başlatmıştı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, "İran'a karşı önleyici bir operasyon başlattık ve başkent Tahran'a yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdik." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise yayınladığı video mesajla Amerikan ordusunun "İran rejiminin oluşturduğu yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmak" amacıyla İran içerisinde geniş kapsamlı bir askeri harekata başladığını resmen duyurmuştu.

Trump, hava saldırılarının hedefinin İran'ın füze kapasitesini tamamen imha etmek ve yeni füzeler üretmesini engellemek olduğunu belirtirken, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin verilmeyeceğinin altını çizmişti.

Misilleme saldırıları adı altında BAE, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün'ü hedef alan İran, Erbil'deki ABD Başkonsolosluğunu ve Erbil Havalimanını füzelerle hedef almıştı.

Saldırıların üzerinden saatler geçmesinin ardından İran medyası, dini lider Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini doğruladı. Hamaney'in ölümünün ardından İran'da 40 günlük yas ilan edilirken, ülke genelinde 7 günlük resmi tatil ilan edildi.