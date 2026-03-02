Rusya'dan ABD, İsrail ve İran'a çağrı: Saldırıları derhal durdurun

2 saat önce

Rusya, ABD ve İsrail’i "en çirkin yöntemlerle" İran’da rejim değişikliği peşinde koşmakla suçlayarak, tüm taraflara silahları derhal susturma ve diplomasi masasına dönme çağrısında bulundu.

Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve karşılıklı saldırıların gölgesinde Moskova’dan Washington ve Tel Aviv’e sert bir uyarı geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava harekatları ve İran’ın buna verdiği askeri yanıtlar sonrasında bölgede oluşan kaotik tabloya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Çatışmaların yoğunlaşmasından duyulan derin endişe vurgulanan açıklamada, Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin İran ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme sürecini baltalamaya çalıştığı savunuldu.

Açıklamada, "Washington ve Tel Aviv, en çirkin yöntemleri kullanarak İran'da yönetimi değiştirmeyi hedeflemektedir." değerlendirmesine yer verdi.

Rusya, 28 Şubat tarihinde İran'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna düzenlendiği belirtilen saldırıyı da gündeme getirdi. Bu eylemin failleri olarak ABD ve İsrail’i işaret eden Moskova, saldırıyı şu ifadelerle kınadı:

"Bu saldırı en sert şekilde kınanmayı hak etmektedir. Gerek İran'da gerekse Arap ülkelerinde sivilleri hedef alan her türlü saldırı kabul edilemezdir ve bu tutumdan kesinlikle vazgeçilmelidir."

Moskova yönetimi, bölgedeki tüm aktörlere itidal çağrısı yaparak şu mesajları verdi:

"Tüm tarafları, saldırıları derhal durdurmaya, bölge ülkelerindeki sivil halkın ve altyapının güvenliğini sağlamak için kapsamlı önlemler almaya davet ediyoruz. Anlaşmazlıkların çözümü için güç kullanımından vazgeçilmeli; bölgedeki tüm devletlerin meşru güvenlik çıkarlarının gözetildiği siyasi ve diplomatik çözüm yoluna geri dönülmelidir."