ABD Savaş Bakanı: İran'ın kapasitesini yok edeceğiz

1 saat önce

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Tahran yönetiminin askeri ve füze kapasitesini "yerle bir edeceklerini" belirterek, operasyonlarda B-2 hayalet uçaklarının kullanıldığını doğrulayarak, "İran rejimi değişmeli, nükleer silaha asla ulaşamayacaklar" restini çekti.

Pete Hegseth, bugün (2 Mart 2026 Pazartesi) yaptığı açıklamada, İran'ın yıllardır bölgede kaos ve istikrarsızlık kaynağı olduğunu iddia etti.

ABD Savaş Bakanı, Tahran yönetiminin nükleer emellerine ulaşmak için füze ve insansız hava aracı (İHA) programlarını geliştirdiğini ve nükleer silah üretim çalışmalarına aralıksız devam ettiğini vurguladı.

İran'ın bölge ülkelerinde “vekalet güçlerini” kullanarak istikrarsızlık yarattığına dikkat çeken Hegseth, Washington'ın tutumunu, "İran rejimi değişmelidir. Ülkemize yönelik herhangi bir tehdidi asla kabul etmeyeceğiz. ABD Başkanı, gereken her türlü adımı atacak cesarete ve kararlılığa sahiptir." sözleriyle ifade etti.

İran'ın geçmişteki diplomatik süreçleri ve müzakereleri çözüm için değil, nükleer silah üretimine zaman kazanmak için kullandığını savunan Hegseth, "Ancak artık bu askeri güce bir daha asla sahip olamayacaklar ve asla nükleer silah üretemeyecekler." dedi.

Operasyonun askeri boyutuna ilişkin de bilgi veren ABD Savaş Bakanı, saldırılarda B-2 Spirit stratejik bombardıman uçaklarının yanı sıra ileri teknoloji ürünü silahlar ve yeni nesil droneların kullanıldığını açıkladı.

Hegseth, İran ordusunun hızla güç kaybettiğini ve zayıfladığını sözlerine ekledi.