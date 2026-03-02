Irak Dışişleri Bakanı: Ülkemiz savaştan doğrudan etkileniyor

1 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak'ın devam eden savaştan doğrudan etkilendiğini belirterek, çatışmaların sürmesinin bölgedeki istikrarı daha da bozacağı ve kaos yaratacağı uyarısında bulundu.

Irak Dışişleri Bakanlığı, bugün (2 Mart 2026 Pazartesi) yayımladığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Savaşın tırmanması ve bölge üzerindeki yansımalarının ele alındığı görüşmede, sahadaki ve siyasi durumun kapsamlı bir değerlendirmesinin yapıldığı belirtildi.

İngiliz Bakan Falconer, ülkesinin yeni tutumunu ortaya koyarak, ABD güçlerinin bazı tesisleri kullanmasına izin verileceğini ve ilgili prosedürlerin kolaylaştırılması için çalışılacağını ifade etti.

Her iki taraf da bölgenin güvenlik ve istikrarı üzerindeki tehlikeli yansımaları nedeniyle Körfez ülkelerinin hedef alınmaya devam edilmesinin yarattığı risklere dikkat çekti.

Görüşmede Irak'ın durumuna değinen Fuad Hüseyin, "Irak, savaşın etkilerine doğrudan maruz kalıyor. İran, başta Erbil kenti olmak üzere Kürdistan Bölgesi'ndeki bazı noktaları bombalamaya devam ederken, çatışmanın diğer tarafı ise Irak'ın güney ve batısındaki bölgeleri hedef alıyor. Bu durum, ülkeyi daha büyük güvenlik tehditleriyle karşı karşıya bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Savaşın devam etmesinin istikrarsızlığı derinleştireceğine ve bölgede kaosa yol açacağına vurgu yapan Hüseyin, "Savaş, bölgeye yıkım ve insani felaketten başka bir kazanım sağlamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Irak Dışişleri Bakanı ayrıca, gerilimin kontrol altına alınması ve hem Orta Doğu genelinde hem de özelde Irak'ta istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için derhal ateşkes sağlanması gerektiğini, bu amaçla uluslararası ve bölgesel çabaların yoğunlaştırılmasının şart olduğunu vurguladı.