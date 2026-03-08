Başbakan: Welat, zalim ve terörist saldırılar sonucunda şehit oldu

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, şehit olan Erbil Uluslararası Havalimanı asayiş görevlisi Welat Tahir’in ailesine taziyelerini iletirken, Kürdistan'a yönelik saldırıları “haksız” olarak nitelendirdi.

Mesrur Barzani, bugün (8 Mart 2026 Pazar) Erbil Uluslararası Havalimanı asayiş görevlisi Welat Tahir’in şehit olması dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Başbakan Barzani mesajında, Welat Tahir’in Kürdistan Bölgesi’ne yönelik “haksız, zalim ve terörist saldırılar” sonucunda hayatını kaybettiğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı'nın mesajı şöyledir:

"Erbil Uluslararası Havalimanı asayiş çalışanı Şehit Welat Tahir'in ailesine, yakınlarına, dostlarına ve mesai arkadaşlarına en derin taziyelerimi sunuyor, acılarını paylaşıyorum.

Ne yazık ki o, Kürdistan Bölgesi'ne yönelik haksız, zalimane ve terörist bir saldırı sonucu şehit olmuştur.

Yüce Allah’tan şehit Welat’ın ruhunu cennetle mükâfatlandırmasını, hepimize sabır ve huzur vermesini diliyorum. Yaralılara da acil şifalar temenni ediyorum.

Yüce Allah Kürdistan'ı korusun."

Erbil Valisi Umed Xoşnav, 7 Mart 2026 Cumartesi günü gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanına insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırılar sonucu havalimanının güvenlik personellerinden Welat Tahir’in hayatını kaybettiğini, üç kişinin de yaralandığını bildirmişti.