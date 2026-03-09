Mesud Pezeşkiyan ve İlham Aliyev telefonda görüştü

2 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede, Pezeşkiyan’ın Aliyev’in İran’ın dini lideri Ali Hamaney ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi dolayısıyla İran’ın Bakü Büyükelçiliğine gelerek taziyede bulunmasına ve İran’a insani yardım niyeti dolayısıyla teşekkürlerini ilettiği ifade edildi.

Açıklamada, Pezeşkiyan’ın ayrıca Nahçıvan’a yönelik saldırının İran’la bağlantısı olmadığını belirterek olayın araştırılacağını belirttiği aktarıldı. Aliyev’in ise İran’daki son olaylarda hayatını kaybeden siviller için bir kez daha başsağlığı diledi ve Nahçıvan’daki olayın araştırılmasının önemini vurguladığı kaydedildi.