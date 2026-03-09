Putin'den İran'ın yeni liderine tam destek mesajı

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mücteba Hamaney’e İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni dini lideri olarak seçilmesi vesilesiyle en içten tebriklerini sundu.

Kremlin’in resmi internet sitesinde yayımlanan Putin’in tebrik mesajında, "Seyyid Hüseyin Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni dini lideri olarak seçilmeniz vesilesiyle size en içten tebriklerimi sunuyorum." ifadeleri yer aldı.

Mesajının devamında İran’ın mevcut durumuna dikkat çeken Putin, "İran şu anda silahlı bir saldırı ile karşı karşıya; kuşkusuz bu yüksek makamı üstlenmek büyük bir cesaret ve fedakarlık gerektiriyor. Babanızın yolunu büyük bir onurla sürdüreceğinizden ve İran halkını bu zorlu krizler karşısında birleştireceğinizden eminim." dedi.

Putin ayrıca, "Tahran’a olan sarsılmaz desteğimizi ve İranlı dostlarımızla dayanışmamızı bir kez daha teyit ediyoruz." diyerek, Rusya'nın İslam Cumhuriyeti için her zaman güvenilir bir ortak olduğunu ve öyle kalacağını vurguladı.

Rus lider, yeni lidere üstlendiği ağır görevlerde başarı ve sağlık diledi.

Dün akşam saatlerinde (8 Mart 2026 Pazar), İran Uzmanlar Meclisi tarafından yapılan resmi açıklamada, merhum lider Ali Hamaney'in oğlu Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyin Hamaney'in, babasının yerine İran'ın 3. Dini Lideri olarak seçildiği duyuruldu.

55 yaşındaki Mücteba Hamaney, Ali Hamaney'in ikinci oğludur. Daha önce pek çok istihbarat raporu ve küresel medya kuruluşu, Mücteba Hamaney’in babasının halefi olarak en güçlü aday olduğunu defalarca dile getirmişti.

88 din aliminden oluşan ve temel görevi Dini Lideri seçip denetlemek olan Uzmanlar Meclisinin bu kararı; Tahran’ın İsrail ve ABD ile şiddetli bir çatışma süreci içerisinde olduğu kritik bir dönemde geldi.