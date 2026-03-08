Lübnan Başbakanı: Ülkemizi İran için feda etmeyeceğiz

1 saat önce

Lübnan Başbakanı Nevaf Selam, İran Devrim Muhafızları’nın ülkelerindeki müdahalesini artık kabul etmeyeceklerini ve Hizbullah’ın tüm askeri faaliyetlerini yasaklamaya devam edeceklerini belirtti.

Nevaf Selam, yaptığı basın açıklamasında, hükümetin Hizbullah’ın askeri faaliyetlerini yasaklama konusunda nihai kararı aldığını söyleyerek, "Ülkemizin kaderini İran’ın çıkarlarına kurban etmeye hazır değiliz." dedi.

Devrim Muhafızları komutanlarının Hizbullah içerisinde yer aldığını ve askeri faaliyetler için destek sağladığını bildiren Selam, bu durumun Lübnan’ın geleceğini tehlikeye attığını ve buna daha fazla göz yummayacaklarını kaydetti.

Öte yandan Lübnan Başbakanı, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının devam etmesinin büyük bir insani felakete yol açacağı konusunda uyardı.

Bu açıklamalar; ABD ve İsrail’in İran ile doğrudan savaşa girmesinin ardından, 15 aylık ateşkesi bozan Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyine füze ve drone saldırıları düzenlediği bir dönemde geldi. İsrail ise Hizbullah’a karşılık olarak günlerdir Güney Lübnan’ı yoğun bir şekilde bombalıyor ve askeri komutanları hedef almayı sürdürüyor.