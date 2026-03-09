Trump: İran'ın yeni liderinin seçilmesinden memnun değilim

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a bizden başkan hiçbir ülkenin yapamayacağı ölümcül bir darbe indirdik." dedi.

Trump, pazartesi sabahı (9 Mart) Fox News'e verdiği demeçte, "Bölgedeki tüm ülkeler İran'dan korkuyordu, ancak artık durum aynı değil çünkü başka hiçbir ülkenin yapamayacağı ölümcül bir darbe indirdik." dedi.

İran'ın Orta Doğu'yu kontrol etmeyi amaçladığını iddia eden Trump, "İran, bölgedeki ülkelere 1200 füze fırlattı." diye ekledi.

İran'ın yeni liderinin seçimiyle ilgili olarak ise, "İran'ın yeni liderinin seçilmesinden memnun değilim." dedi.

Donald Trump, İran'ın tüm gemilerinin batırıldığını ve askeri operasyonlarında füze rampalarının yaklaşık yüzde 80'inin imha edildiğini sözlerine ekledi.