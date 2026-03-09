Kabine yoğun gündemle toplanacak

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün (9 Mart 2026 Pazartesi) yoğun bir gündemle toplanacak.

Toplantının ana gündemi; ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın yanı sıra bölgedeki askeri hareketlilik, savaşın olası etkileri ve Türkiye'nin diplomatik girişimleri olacak.

Bir diğer önemli gündem maddesi de Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilim. Sınır hattındaki çatışmaların bölge istikrarına etkisi ve Türkiye'nin izlediği diplomatik temaslar kabinede gözden geçirilecek.

Ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış çabaları, Gazze'deki insanlık dramı ve Suriye'deki son gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Barış sürecinde gelinen son aşamanın da masaya yatırılacağı toplantıda, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun nihai raporu ele alınacak. Ayrıca süreçte atılacak yasal adımlar görüşülecek.

Enflasyonla mücadele, piyasalardaki son durum ve önümüzdeki döneme ilişkin atılabilecek yeni adımların gözden geçirileceği toplantıda ayrıca Orta Doğu'daki karışıklıklar nedeniyle küresel piyasalarda artan enerji fiyatları da masaya yatırılacak.