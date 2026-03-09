MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi

1 saat önce

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın imha edildiği ve parçalarının Antep’te boş arazilere düştüğünü bildirdi.

MSB’den yapılan açıklamada, 9 Mart 2026 Pazartesi günü yapılan açıklamada, "İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

İmha edilen balistik mühimmatın Antep’te boş arazilere düştüğü kaydedilirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı aktarıldı.

“Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir.” denilen açıklamanın devamında, şu sözler yer aldı:

“Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye’nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz.”

-Öncesinde yaşananlar

MSB, 4 Mart’ta da İran’dan ateşlenen ve Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı.

Balistik füzeyi vuran NATO hava savunma füzesinin parçası Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşmüştü.

İran ordusu ise Türkiye topraklarına füze atmadıklarını belirterek, “Dost ve komşu ülke olan Türkiye'nin egemenliğine saygılıyız.” açıklamasında bulunmuştu.