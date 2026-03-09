Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısı yarım milyonu geçti

1 saat önce

Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının yarım milyonu aştığı duyuruldu.

Lübnan Ulusal Afet Risk Yönetimi Komitesi, ülkede "zorla" yerinden edilenlerin sayısını açıkladı.

Komiteden tarafından yayımlanan rapora göre barınma merkezlerine kayıt yaptıranların sayısı 517 bini aştı.

Öte yandan Lübnan Hükümetinin kayıt altına aldığı yerinden edilenlerin sayısını açıklamasına rağmen evlerinden çıkmak zorunda kalarak başka yerlere sığınanların da katılmasıyla zorla yerinden edilenlerin sayısının çok daha yüksek olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a 1015 saldırı düzenlediği bildirildi.