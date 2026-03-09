Körfez ülkelerine yönelik yeni İHA ve füze saldırıları

3 saat önce

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bu sabah Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Bahreyn'e insansız hava araçları (İHA) ve füze saldırıları düzenlendi.

AA'nın haberine göre Katar'ın başkenti Doha'da yerel saatle 03.15 sularında tehdit seviyesi yükseltildi ve cep telefonlarına acil durum uyarıları gönderildi. Bu uyarılardan birkaç dakika sonra, İran'dan gelen füzeleri imha eden savunma sistemlerine ait patlama sesleri duyuldu. Yaklaşık 12 ila 13 patlama sesinin ardından, 15 dakika içinde tehdit seviyesi yeniden düşürüldü ve tehlikenin ortadan kaldırıldığı açıklandı.

Katar Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, silahlı kuvvetlerin ülkeyi hedef alan bir füze saldırısını engellediği belirtildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre başkent Manama'nın güneyindeki Sitra bölgesine düzenlenen İHA saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu en az 32 vatandaş yaralandı.

BAE'de ise gece ve sabah saatleri boyunca yoğun bir hareketlilik yaşandı. Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen füze ve İHA tehditlerine karşılık verdiğini bildirdi.

Ayrıca, Fujairah petrol sanayi bölgesinde, imha edilen bir İHA'dan düşen parçalar nedeniyle yangın çıktığı kaydedildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı, İran'ın gece saatlerinde yeni bir füze ve İHA saldırısı başlattığını, ancak saldırının hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldüğünü açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bazı personellerinin ve aile üyelerinin Suudi Arabistan'ı en kısa sürede terk etmeleri talimatını verdi.