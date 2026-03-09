İsmail Bekayi: "İran düşmanlara mezarlık olacak"

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "İran düşmanlar için bir mezarlık olacak." dedi.

Sözcü Bekayi, bugün (9 Mart 2026 Pazartesi) Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında açıklamalar yaptı.

"İran'ın özgürlüğünü ve onurunu savunacağını ve diğer ülkelerin egemenliğine saygı duyacağını" söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın özellikle Körfez ülkelerine yönelik saldırılarına ilişkin olarak şunları kaydetti

"İran içinde çocuklar ve siviller öldürülüyor. Düşmanın asıl amacı İran topraklarını bölmektir."

Ancak Tahran'ın böyle bir komploya izin vermeyeceğini vurgulayan İsmail Bekayi, "İran düşmanlar için bir mezarlık olacak." diye ekledi.