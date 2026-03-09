Suriyeli yetkili: Afrinli mültecilerin dönüş süreci bayram tatillerine kadar tamamlanacak

"Amacımız, tüm mültecilerin önümüzdeki bayramı evlerinde kutlaması"

2 saat önce

Suriyeli bir yetkili, Afrinli mültecilerin dönüş sürecinin bayram tatillerine kadar tamamlanacağını söyledi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam yönetimi arasındaki anlaşmanın uygulanmasından sorumlu Suriye Cumhurbaşkanlığı ekibinin sözcüsü Ahmed el-Hilali, bugün (9 Mart 2026 Pazartesi) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Afrinli mültecilerin dönüşü için hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

Afrinli mültecilerin evlerine dönmeleri için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirten Hilali, "Amacımız, tüm mültecilerin önümüzdeki bayramı evlerinde kutlaması ve dönüş sürecinin kademeli olmasıdır." dedi.

Yaklaşık 40 bin Afrinli mültecinin Haseke'de yaşadığını açıklayan Ahmed el-Hilali, Serêkani ve diğer bölgelerde çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden mültecilerin kaderi hakkında şunları kaydetti:

"Bu bölgeler planımızın bir parçası. Yollar açıldıktan, bölge mayınlardan temizlendikten ve güvenlik durumu normale döndükten sonra, hepsi evlerine geri dönecek."