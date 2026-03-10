Katar: İran ile iletişim kanallarımız açık ancak saldırılar durmalı

3 saat önce

Katar Dışişleri Bakanlığı, İran ile olan iletişim kanallarının kopmadığını belirterek, sorunların diyalog masasında çözülmesi gerektiğini vurguladı. Ancak Doha, İran'ın sivil altyapıya yönelik devam eden saldırılarına sert tepki gösterdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid bin Muhammed el-Ensari, 10 Mart 2026 Salı günü düzenlenen basın toplantısında yatığı açıklamada, bölgedeki yüksek tansiyona rağmen İran ile diplomatik temasların sürdüğünü söyledi.

Sözcü el-Ensari, Doha'nın bakış açısına göre tüm anlaşmazlıkların masa başında çözülebileceğine inandıklarını belirterek, krizden çıkış yolu bulmak adına tüm taraflarla temas halinde olduklarını kaydetti.

Diplomatik mesajların yanı sıra Tahran yönetimine yönelik sert eleştirilerde de bulunan el-Ensari, İran'ın Katar’ın sivil altyapısına yönelik günlük saldırılarını sürdürdüğünü dile getirirken, "Herhangi bir müzakere veya diyalogdan bahsedilmeden önce, bu saldırı ve ihlallerin derhal durdurulması gerekmektedir." dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bölgedeki stratejik ve hayati altyapı tesislerine yönelik saldırıların büyük bir insani felakete yol açabileceği konusunda uyardı.

Enerji tesislerinin hedef alınmasını "çok tehlikeli bir gelişme" olarak niteleyen el-Ensari, bu durumun sadece bölgesel değil, küresel ölçekte ağır ekonomik sonuçları olacağını vurguladı.

ABD ve İsrail’in İran ile girdiği savaşın başlamasından bu yana Katar, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından drone ve balistik füzelerle günlük olarak hedef alınan bölge ülkelerinden biri haline geldi.

İranlı yetkililer ise Katar ile bir sorunlarının olmadığını savunarak, saldırılarının hedefinde bu ülkede bulunan ABD askeri üsleri ve Amerikan çıkarları olduğunu iddia ediyor.