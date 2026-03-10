Neçirvan Barzani: Kürdistan Bölgesi savaşın bir parçası olmayacak

2 saat önce

Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin İran ve komşuları için bir tehdit oluşturmayacağını yineledi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, bugün (10 Mart 2026 Salı) Erbil'de üst düzey bir askeri ve güvenlik toplantısına başkanlık etti. Toplantıda bölgedeki savaş tehdidi değerlendirildi ve yeni güvenlik kararları alındı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre toplantıya Başkan Yardımcısı Şeyh Cafer Şeyh Mustafa, Peşmerge ve içişleri bakanları, generaller ve üst düzey Peşmerge komutanları katıldı.

Toplantıda savaşın sonuçları ve bölgedeki güvenlik gelişmeleri ele alındı. Bölgenin güvenliğini korumak ve medyanın olayları nasıl ele alması gerektiği konusunda çeşitli kararlar ve yönergeler yayınlandı.

Açıklamaya göre Neçirvan Barzani toplantıda şunları ifade etti:

"Kürdistan Bölgesi savaşların ve çatışmaların bir parçası olmayacak ve bölgede barışın korunması önceliktir.

Kürdistan Bölgesi'nin İran İslam Cumhuriyeti veya herhangi bir komşu ülke için tehdit kaynağı olmasına izin verilmeyecektir.

Toplantıda "Irak'taki yasa dışı gruplar" tarafından Kürdistan Bölgesi'ne düzenlenen ve can ve mal kaybına yol açan insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırıları şiddetle kınandı.

Başkanlık bu konuda federal hükümete, "Irak Hükümeti, bu saldırıları önlemek, failleri bulmak ve cezalandırmakla yükümlüdür, çünkü bu saldırılar ülkenin egemenliğinin açık bir ihlali ve kamu istikrarına yönelik bir tehdittir." mesajını iletti.

Toplantıda, saldırılarda şehit düşenlerin ailelerine başsağlığı dilekleri iletilirken, yaralananlara da acil şifalar dilendi. Peşmerge güçlerinin ve güvenlik güçlerinin Kürdistan topraklarını ve halkını koruma çabaları da övüldü.