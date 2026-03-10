Fidan'dan Arakçi'ye: Türk hava sahasının ihlal edilmesi kabul edilemez

2 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, telefonda görüştüğü İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye "Türk hava sahasının ihlal edilmesi kabul edilemez." mesajını verdi.

TRT'de yer alan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan habere göre Türkiye Dışişleri Bakanı, bugün (10 Mart 2026 Salı) İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fidan, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Türkiye’nin buna karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğinin altını çizdi.

Bakan Fidan, tüm tarafların bölgesel güvenliği zedeleyebilecek ve siviller için risk oluşturabilecek adımlardan uzak durması gerektiğini vurgularken, Bakan Arakçi, Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını, konuyla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapılacağını aktardı.