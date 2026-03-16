Irak Cumhurbaşkanlığı: Halepçe'ye tazminat ödenmesi için özel bir bütçe ayrılmalı

Irak Cumhurbaşkanlığı, Halepçe Katliamı’nın 38’inci yıl dönümünde paylaştığı mesajda, Halepçelilere tazminat ödenmesi için özel bir bütçenin tahsis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığından bugün (16 Mart 2026 Pazartesi) yapılan açıklamada, Irak halkının birliğinin, diktatörlüğün yıkılmasına ve demokratik bir Irak'ın kurulmasına vesile olduğuna işaret edilerek, "Halepçe, halkımızın yaşam ve özgürlük için savunmasının ve iradesinin sembolü haline geldi." denildi.

Cumhurbaşkanlığı, Halepçe'ye il statüsünün verildiğini hatırlatırken, federal hükümet ile Irak Parlamentosuna Halepçe'nin yeniden inşası ve mağdurların tazmin edilmesi için özel bir bütçe ayırmaları çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Araplar, Kürtler, Türkmenler ve diğer tüm topluluklar arasındaki ulusal birlik, Irak'taki demokratik sistemin ve istikrarın devamlılığının tek garantisidir." ifadesi kullanıldı.

Bölgedeki duruma ilişkin Irak'ın değişmeyen tutumunun yinelendiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sorunların çözümü için diyalog kullanılmalıdır. Devletlerin egemenliğine saygı gösterilmelidir. Irak savaş ve çatışmalardan uzak tutulmalıdır."