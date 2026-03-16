İran: Hürmüz Boğazı tamamen kapalı değil

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatılmadığını belirtirken, İran'a düşman olan gemi ve tekneler dışındaki araçların, özel şartlar dahilinde geçişine izin verildiğini söyledi.

Sözcü İsmail Bekayi, 16 Mart 2026 Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında, "ABD, İsrail ve destekçileri, İran'a zarar vermek amacıyla Hürmüz Boğazı'nı kullanamazlar. Bu ilke uluslararası hukuka uygundur." dedi.

İran'a yönelik askeri saldırılara dahil olmayan tarafların, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon kurup izin aldıktan sonra boğazdan geçebileceklerini de sözlerine ekleyen Bekayi, bölge ülkelerine topraklarını İran'a saldırmak için kullandırmamaları yönünde en baştan beri çağrıda bulunduklarını vurguladı.

Gemi trafiğinin İran'ın güvenliğini korumak ve düşmanca eylemleri engellemek amacıyla belirlenen şartlar çerçevesinde güvenli bir şekilde yürütüldüğünü kaydeden Sözcü Bekayi, düşman güçlerin veya gemilerin boğazı kullanmasının ise kesinlikle yasak olduğunun altını çizdi.

Tahran'ın, ABD ve İsrail hava saldırılarına yanıt olarak boğazı fiilen kapatması, küresel ticaret ve enerji arzında büyük bir kaosa yol açarak petrol fiyatlarının ciddi oranda yükselmesine neden oldu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in verilerine göre savaşın ilk 10 gününde, Avrupa Birliği'nde doğalgaz fiyatları %50, petrol fiyatları %27 ise oranında yükseldi.