Irak Petrol Bakanı: Petrol ihracatı için Kürdistan Bölgesi ile müzakerelerimiz devam ediyor

Irak Petrol Bakanı Hayan Abdulgani, Kerkük petrolünün bir kısmının Kürdistan Bölgesi boru hatları üzerinden Ceyhan Limanı'na ihraç edilmesi için Kürdistan Bölgesi'nden talepte bulunduklarını ancak şu ana kadar bir anlaşmaya varılamadığını bildirdi.

Bakan Hayan Abdulgani, bugün (16 Mart 2026 Pazartesi) yayınladığı görüntülü mesajda, Körfez bölgesindeki askeri gerilimler ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması nedeniyle güney limanlarından yapılan petrol ihracatının tamamen durduğunu belirtirken, bu durumun Irak'ın petrol üretimini yarıdan fazla düşürmesine ve ihracat için yeni yollar aramasına neden olduğunu açıkladı.

Abdulgani, Irak'ın daha önce OPEC'in belirlediği 4,4 milyon varillik kota kapsamında güney limanları üzerinden günlük yaklaşık 3 milyon 400 bin varil petrol ihraç ettiğini, ancak bölgede savaşın başlamasından iki veya üç gün sonra ihracatın durduğunu kaydetti.

Petrol Bakanlığının bu nedenle üretimi günlük sadece 1,5 ile 1,6 milyon varile düşürmek için acil bir eylem planı uygulamak zorunda kaldığını duyuran Abdulgani, bu miktarın yalnızca iç talebi karşılamak, elektrik santrallerine yakıt sağlamak ve günlük 1 milyon 100 bin varilden fazla petrole ihtiyaç duyan (güney, orta ve kuzey) bölgelerindeki rafinerileri çalıştırmak için kullanıldığını bildirdi.

- Kürdistan Bölgesi ile anlaşmaya varılamadı

Petrol ihracatı için yeni yollar bulma konusuna değinen Abdulgani, bakanlığın Suriye'deki Banyas Limanı ve Ürdün'deki Akabe Limanı üzerinden petrol ihraç etmek için çalışmalara başladığını söyledi.

Petrol Bakanı, boru hattı bulunmaması nedeniyle, önümüzdeki günlerde bu iki ülkeye tankerle petrol taşımacılığı için bir ihale açılacağını aktardı.

Türkiye üzerinden yapılacak ihracata da değinen Petrol Bakanı, "Kerkük petrolünden günlük 200 ila 250 bin varilin Kürdistan Bölgesi boru hatları üzerinden Ceyhan Limanı'na ihraç edilmesine izin verilmesi için Kürdistan Bölgesi ile müzakerelerde bulunduk, ancak şu ana kadar bir anlaşmaya varamadık." ifadelerini kullandı.

-Dev petrol sahalarında üretim durdu

Hayan Abdulgani açıklamalarının devamında, mevcut durum nedeniyle aralarında Batı Kurna 1 ve 2, Mecnun, Feyha, Halfaya ve Buzurgan'ın da bulunduğu çok sayıda petrol sahasında çalışmaların askıya alındığını bildirdi.

Bakan Abdulgani, halihazırda güney bölgesinde sadece Kuzey Rumeyla ve Zübeyir petrol sahaları ile Siba doğalgaz sahasının üretime devam ettiğini, bunun da elektrik santrallerini çalıştırmak için gerekli olan birlikte üretilen gazın çıkarılması amacıyla yapıldığını ifade etti.

- Akaryakıt tedariki güvencesi

Vatandaşlara güvence veren Petrol Bakanı, ihracatın durmasına rağmen tüm rafinerilerin benzin, mazot, gazyağı ve mutfak tüpü (LPG) gibi beyaz akaryakıt ürünlerini sağlamak için tam kapasiteyle çalıştığını vurguladı.

Günlük 6 bin ton LPG üretildiğine dikkat çeken Abdulgani, ülkenin 50 bin tondan fazla yeraltı stratejik gaz rezervine sahip olduğunu ve gerektiğinde bunun piyasaya sunulacağını sözlerine ekledi.