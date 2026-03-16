İngiltere Başbakanı: Hürmüz Boğazı'nı açmak kolay bir iş değil

Keir Starmer, 16 Mart 2026 Pazartesi günü, yaptığı konuşmada, Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılmasının kolay bir iş olmadığını belirtirken boğazdaki gemi trafiğine ilişkin İran ile müzakere etme niyetinde olduklarını ifade etti.

İngiltere Başbakanı, "Savaş durduğunda, İran ile bir tür müzakere edilmiş anlaşmaya ihtiyacımız olacak; çünkü bölgede seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmek için müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz." dedi.

“Kıbrıs'ta binlerce askerlerinin bulunduğunu” ve “İran saldırılarını engellemek için üç savaş uçağı filosunun aktif durumda” olduğunu kaydeden İngiltere Başbakanı, Hürmüz Boğazı'nı açmanın kolay bir süreç olmadığını bir kez daha vurguladı.

Bu açıklamalar, bugün (16 Mart 2026 Pazartesi) İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi’nin yaptığı açıklamaların ardından geldi.

İranlı Sözcü, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatılmadığını, İran'a düşman olan gemiler dışındakilerin "özel şartlar altında" geçişine izin verildiğini duyurmuştu.