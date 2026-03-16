Irak Başbakanı'ndan Halepçe mesajı: Diktatörlüğün dönmesine izin vermeyeceğiz

1 saat önce

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Halepçe Katliamı'nın 38. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı anma mesajında, eski diktatörlük döneminde gerçekleştirilen katliamları hatırlatarak kurbanları andı.

Sudani, bugün (16 Mart 2026 Pazartesi) Halepçe'nin kimyasal silahlarla bombalanmasının yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, "Bugün, kıyıcı Saddam'ın Baas rejiminin bu toprakların evlatlarına karşı işlediği suçları anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sudani mesajında; toplu mezarlar, Şabaniye İntifadası, Halepçe Katliamı, Enfal soykırımı ile alimlere, dini ve milli şahsiyetlere yönelik suikastların Irak tarihinin kanlı sayfaları olduğuna dikkat çekti.

Mesajının bir diğer bölümünde rejimin yıkılmasından sonraki sürece değinen Sudani, verilen onca kayba rağmen diktatörlüğün yıkılmasının ardından da diktatörlük kalıntıları ve DAİŞ çetelerinin terör eylemleri ve sistematik suçlarıyla karşı karşıya kalan Iraklıların bedel ödemeye devam ettiğini belirtti.

Irak Başbakanı, DAİŞ çetelerinin eski rejimin suçlarının bir uzantısı olduğunu kaydetti.

Bugün (16 Mart 2026), Halepçe'nin 16 Mart 1988'de eski Irak Baas rejimi tarafından kimyasal silahlarla bombalanması katliamının üzerinden 38 yıl geçti. Bu katliamda 5 binden fazla sivil şehit oldu, binlerce kişi de yaralandı.

Bu saldırı, Kürt halkına yönelik yürütülen ve 182 binden fazla masum insanın katledilerek kayıplara karıştığı insanlık dışı Enfal soykırımının bir parçasıydı.

Bu katliamın 38. yıl dönümünde Kürdistan Bölgesi liderliği ve Irak Cumhurbaşkanlığı, kurbanların yakınlarına maddi ve manevi tazminat ödenmesinin gerekliliğini yineliyor.